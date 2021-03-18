Петрозаводск, , 12:57 — REGNUM В Республике Карелии перед наступлением сезона отпусков начнут вакцинировать работников туристской индустрии. Об этом 18 марта сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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По его словам, к настоящему моменту первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привились уже более 30 тыс. жителей Карелии. Вторым компонентом вакцинирована почти 21 тыс. человек.

«По охвату вакцинацией населения республика занимает третье место в Северо-Западном федеральном округе, — отметил Ведерников. — Кроме того, Карелия занимает первое место в СЗФО по числу вакцинированных лиц старше 60 лет».

Также жители республики активно используют для записи на иммунизацию единый портал государственных услуг. По количеству записавшихся на вакцинацию с помощью электронного сервиса Карелия в числе 12 лучших регионов России.

Вместе с тем, в связи с предстоящим туристическим сезоном, в республике планируют уделить особое внимание на вакцинацию работников туристической отрасли. Соответствующее поручение дал Министерству здравоохранения и Министерству экономического развития и промышленности республики глава региона Артур Парфенчиков.

Всего на территории республики организовано 27 стационарных пунктов вакцинации, а также 21 мобильный пункт. Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в течение двух недель будут развернуты дополнительные мобильные пункты.

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