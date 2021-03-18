Новосибирск, , 12:35 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на сегодня, 18 марта 2021 года, за минувшие сутки было выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 92 случая.

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«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 66 лет, 83 года и женщины в возрасте 53 года, 63 года, 66 лет. Всего в регионе умерли 1553 человека, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 96 человек, на ИВЛ — 14 пациентов».

Всего в регионе выявлен 37 581 случай заражения коронавирусом, в том числе у 2 173 детей; 34 535 пациентов выздоровели (+132 за сутки).