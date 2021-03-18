Москва, , 12:34 — REGNUM В Госдуме введение частной собственности на лес сравнили с пенсионной реформой, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

«После пенсионной реформы, наверное, это следующее по дерзости и наглости инициатива: а попробуем давайте сделаем в России частные леса причем на сельхозземлях», — заявил депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») по итогам парламентских слушаниях.

Была попытка нанести двойной удар в не самое простое время, отметил парламентарий.

«Вбрасывать такую тему в повестку дня считаю как минимум опасным, а может быть, это и провокационно», — добавил Нилов.

Дискуссия возникла из-за постановления правительства, там сделали попытку решить проблему лесов, которые выросли на землях сельхозназначения. Сельхозземли могут находиться в частности собственности.

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