Киев, 18 марта 2021, 12:42 — REGNUM США должны присоединиться к переговорам по Донбассу, поскольку Россия якобы «покупает Европу». Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 18 марта в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Политик напомнил, что на начальных этапах международных переговоров по Донбассу в процессе участвовал госсекретарь США, однако президент России Владимир Путин якобы убедил остальных участников, что конфликт в регионе можно уладить без США.
Напомним, украинская сторона пытается возложить ответственность за гражданскую войну в Донбассе на Россию. В действительности РФ не является стороной данного конфликта, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения по Донбассу.
Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук рассказал, почему РФ может «атаковать» Украину с юга