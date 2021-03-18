Киев, , 12:42 — REGNUM США должны присоединиться к переговорам по Донбассу, поскольку Россия якобы «покупает Европу». Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 18 марта в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

«Я не хочу обижать Европу, но Россия Европу не слушает. Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров… Россия покупает Европу», — сказал Кравчук.

Политик напомнил, что на начальных этапах международных переговоров по Донбассу в процессе участвовал госсекретарь США, однако президент России Владимир Путин якобы убедил остальных участников, что конфликт в регионе можно уладить без США.

«Это была огромная ошибка. А, если начиналось с участием США, то можно и продолжить», — подытожил Кравчук.

Напомним, украинская сторона пытается возложить ответственность за гражданскую войну в Донбассе на Россию. В действительности РФ не является стороной данного конфликта, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения по Донбассу.

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