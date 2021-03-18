Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM В Ростовской области в рамках трёхдневных торжеств по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией мероприятия состоятся как в дистанционном режиме, так и в очном формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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В частности, Ростовская область принимает участие во всероссийской акции «Мы вернулись домой», в рамках которой артисты музыкального театра исполнили «Севастопольский вальс». Видеозапись направлена в Центр народного творчества Севастополя.

В эти дни на Дону проходят книжные выставки. Так, например, областная детская библиотека имени Величкиной подготовила виртуальную экспозицию «Нашему Крыму с чем сравниться?», Донская государственная публичная библиотека проведёт урок гражданственности «Крым: перекресток истории».

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