Москва, , 12:39 — REGNUM Штраф в размере 100 тыс. рублей наложила Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) на компанию «Лаборатория Касперского». Поводом стала недостоверная реклама, говорится в опубликованном 18 марта сообщении в телеграм-канале ведомства.

«Причина — недостоверная реклама программного обеспечения Kaspersky Password Manager», — отметили в ФАС.

В период с 1 июля 2018 года по 18 сентября 2020 года рекламу ПО по цене 450 рублей распространял сервис «Яндекс.Директ». Однако с 12 августа стоимость годовой лицензии для одного пользователя выросла до 900 рублей. Такая реклама нарушала требования закона «О рекламе», заключили в комиссии ФАС.

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