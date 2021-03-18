Тирасполь, , 12:34 — REGNUM Приднестровье получило партию вакцины от COVID-19, произведённой AstraZeneca, но пока её в республике не будут использовать. Об этом 18 марта сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём Telegram-канале.

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Он отметил, что в странах Европы стали приостанавливать использование этого препарата, в том числе и в Швеции, где его производят.

«Пока повременим. Рисковать жизнями приднестровцев не имеем права. Ждём обоснованного экспертного мнения профильных специалистов», — написал Красносельский.

Глава ПМР также выразил надежду, что скоро в республику из России доставят вакцину «Спутник V». Он также подчеркнул, что вакцинация в стране будет добровольной.

Стоит отметить, что ранее первый зампредседателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») заявил, что первую партию российской вакцины Приднестровье сможет получить в течение двух — трёх недель.

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