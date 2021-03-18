Дербент, Дагестан, , 12:31 — REGNUM В Дагестане предстоит изъять из частного пользования 66 земельных участков, которые находятся в зоне будущей трассы в обход города Дербента. ГКУ «Дагавтодор» уже начал изъятие земельных участков у собственников путем выкупа. По 48 участкам уже заключены соглашения, по остальным идет работа по подписанию документов, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Строительство дороги в обход города Дербента, которую возводят с 2016 года, приостановлено, пока полностью не будет урегулирован вопрос с собственниками земли, по которой пролегает федеральная трасса Р-217 «Кавказ», пишет портал «ДорИнфо».

Завершить выкуп земель планируется в течение апреля-мая 2021 года, после чего работы будут возобновлены. Окончание строительных работ намечено на 2022 год.

Напомним, протяженность участка трассы в обход Дербента составляет 3,6 км. На проект должно быть направлено более 893 млн рублей. Из них почти половина уже израсходована с 2016 по 2020 годы.

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