Волгоград, , 12:37 — REGNUM 132 новых носителя коронавируса выявлены в Волгоградской области 18 марта — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество зараженных превысило 52 тысячи. Завершили лечение ещё 129 человек, скончались от осложнений четыре пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области инфекцию выявили у 52 029 жителей. Справились с болезнью 49 777 человек. В стационарах сейчас ещё находятся 2203 взрослых и 16 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1367 пациентов.

За минувшие сутки в регионе зарегистрированы четыре летальных исхода. Таким образом, всего от осложнений при COVID-19 скончались 885 человек.