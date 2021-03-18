Красноярск, , 12:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 11 человек с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 18 марта в региональном оперштабе.

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За всё время жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали 3017 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в Красноярском крае подтверждено 65 144 случая заражения коронавирусом, выздоровели 60 302 человека.

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