Москва, 18 марта, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») предостерег от введения частной собственности на лес, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Лес

«Пока большинство участников сошлись на мнении, что лес — это достояние государства, сельхозземли — это достояние страны в целом как элемент продовольственной безопасности», — заявил Николаев по итогам парламентских слушаний.

По его мнению, необходимо «четко определять свою политику в этом отношении и не поддаваться на различные уговоры и спекуляции».

Парламентарий обратил внимание на то, что дискуссия возникла из-за постановления правительства, которое сделало попытку решить проблему лесов, которые выросли на землях сельхозназначения. Сельхозземли могут находиться в частной собственности.

«У нас нет ни одного природного ресурса, который мы бы передавали в частные руки и создание такого прецедента не может нас не беспокоить», — отметил Николаев.