Москва, , 12:25 — REGNUM Экономика продолжает диктовать политику, и поэтому страны Европы вслед за США введут санкции против Российской Федерации. Об этом 18 марта, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил политолог Марк Бернардини.

«Я думаю, что европейские страны тоже примут ряд санкций против России. Разница лишь в том, что, в отличие от США, они будут долго мямлить, а потом будут принимать санкции еще похлеще, чем США. Так уж повелось традиционно. Последние десятилетия мы наблюдаем картину, когда экономика диктует политику. И это не есть хорошо. Ведущие европейские и американские политики все состоят в каких-то закрытых эксклюзивных экономических клубах. И европейские политики, если они хотят продолжать быть политиками, должны повиноваться», — сказал Бернардини.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Грег Вайнер объяснил, какую политику будет вести президент США Джо Байден.

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