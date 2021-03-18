Ереван, , 12:26 — REGNUM В течение ближайшего времени власти Армении объявят дату проведения досрочных выборов в парламент республики. Об этом 18 марта заявил на брифинге министр окружающей среды страны, член правления партии премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор» Романос Петросян.

«Власти намерены идти на досрочные парламентские выборы. Думаю, что сегодня или завтра мы объявим конкретную дату проведения выборов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 марта проведет встречу с главой оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.