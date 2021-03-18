Ташкент, , 12:25 — REGNUM В Узбекистане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди детей. Об этом заявил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков на пресс-конференции.

Он отметил, что в Узбекистане возникли слухи о росте числа новых случаев заражения. Якобы заболеваемость коронавирусом специально завышают для вакцинации населения. «В этом нет никакой логики, так как заболеваемость растет в основном среди детей», — сказал Отабеков.

Как сообщало ИА REGNUM, кампанию по вакцинации в Узбекистане планируют запустить после празднования Навруза 23−24 марта. Ранее в республику была доставлена первая партия вакцин AstraZeneca.

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