Брянск, , 12:27 — REGNUM Факты занятия проституцией выявили сотрудники полиции в одной из саун Брянского района Брянской области. Интим-услуги оказывали три «сотрудницы», в заведении также обнаружили склад спиртного без документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении трёх женщин, задержанных на месте, полицейские составили административные протоколы. Администратору сауны вменили правонарушение по статье «Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией». В помещении также обнаружено 48 бутылок спиртного без сопроводительных документов. Алкоголь изъят, в отношении владельца сауны возбуждены административные дела.

Материалы направлены для рассмотрения в суд.