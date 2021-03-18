Новосибирск, , 12:22 — REGNUM В Новосибирской области год назад, 18 марта 2020 года, оперативный штаб сообщил о первом зафиксированном случае заражения коронавирусом. В этот же день на территории региона был введён режим повышенной готовности.

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Первая пациентка вернулась из Парижа, где почувствовала себя плохо. Она 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, а оттуда утром 15 марта — в «Толмачёво». Из аэропорта её сразу госпитализировали в инфекционную больницу.

31 марта 2020 года были выписаны первые две пациентки с отрицательными результатами тестов. 14 апреля скончался первый пациент — мужчине было 68 лет.