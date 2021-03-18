Чебоксары, , 13:19 — REGNUM Стерилизационное отделение новочебоксарской больницы в Чувашии ждёт капитальный ремонт. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является Новочебоксарская городская больница. Речь идёт о капитальном ремонте центрального стерилизационного отделения больницы, расположенного в Новочебоксарске по улице Пионерская, 20.

«Цель работ: выполнение капитального ремонта, в том числе — производство строительных, монтажных, специальных и отделочных работ с целью восстановления и улучшения технического состояния объекта и его конструктивных элементов», — отмечается в документе.

Цена контракта составляет 17 176 144 рублей 6 копеек, НДС не облагается. Источник финансирования контракта — целевые субсидии.

Согласно документу, контракт вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.