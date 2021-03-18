Чебоксары, 18 марта 2021, 13:19 — REGNUM Стерилизационное отделение новочебоксарской больницы в Чувашии ждёт капитальный ремонт. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является Новочебоксарская городская больница. Речь идёт о капитальном ремонте центрального стерилизационного отделения больницы, расположенного в Новочебоксарске по улице Пионерская, 20.
Цена контракта составляет 17 176 144 рублей 6 копеек, НДС не облагается. Источник финансирования контракта — целевые субсидии.
Согласно документу, контракт вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.