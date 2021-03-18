Нейпьидо, , 12:21 — REGNUM В Мьянме набирает силу кампания «социального остракизма», направленная против семей военной элиты. Об этом сообщает Frontier Myanmar.

Отмечается, что участники «движения гражданского неповиновения» (CDM) через социальные сети находят родственников высокопоставленных военных, узнают их адреса и места работы.

После этого участники CDM призывают «игнорировать и бойкотировать их бизнес». Активисты также нацелены на детей генералов, которые учатся в школах и университетах за рубежом. Они призывают живущих там соотечественников изгнать таких студентов.

Меры «социального остракизма» оказались действенными, заставив некоторых из этих людей удалить учетные записи в Facebook и «залечь на дно», пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста начались в Мьянме после захвата власти военными, который произошёл 1 февраля. В стране на год введён режим чрезвычайной ситуации.

С 1 февраля не менее 67 человек стали жертвами разгона акций протеста в Мьянме.

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