Тбилиси, , 12:24 — REGNUM Политический кризис, разразившийся в Грузии, не имеет оснований и создан искусственно. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 18 марта заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании.

Премьер-министр вернулся из Брюсселя, где с представителями руководства Евросоюза он обсуждал процессы, происходящие в Грузии. По его словам, в ЕС признали итоги проходивших в 2020 году выборов в парламент Грузии, которые отказываются принимать оппозиционные партии.

«Исходя из этого, хочу еще раз сказать, что не существует никаких оснований для искусственно созданного политического кризиса. Соответственно, хочу призвать ещё раз все стороны, в максимально короткое время суметь найти выход в рамках конструктивного диалога», — сказал Гахария.

Напомним, оппозиционные партии Грузии в ноябре 2020 года объявили бойкот парламенту и начали проводить акции протеста, требуя отменить итоги парламентских выборов. Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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