Москва, , 12:21 — REGNUM Шахтёры должны быть обеспечены качественной медицинской помощью, заявил 18 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Работа в шахте — одна самых опасных, сложных и вредных. С серьёзными рисками для здоровья шахтёров. Поэтому они должны быть обеспечены качественной медицинской помощью», — сказал он.

По словам Мишустина, правительство разработала изменения в законодательство, которые определят и актуализируют нормы по охране здоровья людей, работающих в шахтах. В частности, речь идёт о медосмотрах, проведении диспансеризации и лечении профзаболеваний.

Глава правительства отметил, что «ничего не может быть важнее здоровья людей и их безопасности».