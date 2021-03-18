США должны начать «платить» за вмешательство в выборы в России — эксперт
Москва, 18 марта, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Американцы твёрдо уверены, что и в чужие выборы, и в чужую политику они вмешиваться могут и даже должны, нофакты о таком вмешательственадо доводить до российской общественности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 18 марта, комментируя высказывания главы профильнойкомиссии ГосдумыВасилия Пискарева.
Иван Шилов ИА REGNUM
Государственный департамент США
Как сообщалось ранее, председателькомиссии Госдумы по вмешательству иностранных государств в дела России заявил о наличии«неопровержимых доказательств» вмешательства США в российские выборы, в том числе таких как«десятки методичек и инструкций» и видеоматериалы тренингов по влиянию на избирательные кампании в России.
«Хорошо, что мы располагаем неопровержимыми доказательствами вмешательства США в российские выборы, но для американцев они мало что значат. Американцы твёрдо уверены, что и в чужие выборы, и шире — в чужую политику они вмешиваться могут и даже должны, а вот вмешательство извне в политические процессы в самих США недопустимо. Никакие факты, никакие доводы разума их в обратном не убедят, на позицию равноправия не поставят.
Факты, собранные комиссией Государственной думы по вмешательству иностранных государств в наши внутренние дела, надо шире доводить до российской общественности. Здесь, конечно, возникнет определённая коллизия, поскольку в 1990-е годы американское вмешательство в нашу внутреннюю политику считалось делом не только допустимым, но и полезным, и плоды этого вмешательства всё ещё чувствуются в российской политике. Это, однако, надо преодолевать.
Граждане России должны хорошо понимать, как после 1991 года формировалась российская элита, наша политическая система, экономика, экспертные круги и почему до сих пор толком не поставлен вопрос о том, что в определённых ситуациях «платить» должны США. Только понимающая всё это действительно патриотическая элита сможет противопоставить американской элите такую политику, которая вынудит её если не признать за нами равные права, то по крайней мере дважды подумать, прежде чем пытаться демонстрировать своё «превосходство»», — отметил Михаил Демурин.