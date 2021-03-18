Москва, 18 марта, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Американцы твёрдо уверены, что и в чужие выборы, и в чужую политику они вмешиваться могут и даже должны, нофакты о таком вмешательственадо доводить до российской общественности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 18 марта, комментируя высказывания главы профильнойкомиссии ГосдумыВасилия Пискарева.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственный департамент США

Как сообщалось ранее, председателькомиссии Госдумы по вмешательству иностранных государств в дела России заявил о наличии«неопровержимых доказательств» вмешательства США в российские выборы, в том числе таких как«десятки методичек и инструкций» и видеоматериалы тренингов по влиянию на избирательные кампании в России.

« Хорошо, что мы располагаем неопровержимыми доказательствами вмешательства США в российские выборы, но для американцев они мало что значат. Американцы твёрдо уверены, что и в чужие выборы, и шире — в чужую политику они вмешиваться могут и даже должны, а вот вмешательство извне в политические процессы в самих США недопустимо. Никакие факты, никакие доводы разума их в обратном не убедят, на позицию равноправия не поставят.

Факты, собранные комиссией Государственной думы по вмешательству иностранных государств в наши внутренние дела, надо шире доводить до российской общественности. Здесь, конечно, возникнет определённая коллизия, поскольку в 1990-е годы американское вмешательство в нашу внутреннюю политику считалось делом не только допустимым, но и полезным, и плоды этого вмешательства всё ещё чувствуются в российской политике. Это, однако, надо преодолевать.