Москва, , 12:22 — REGNUM В 2020 году на вторичном авторынке России отечественные автомобили чаще всего перепродавались в Самарской области. Такие данные приводятся в исследовании Авито Авто.

Так, в Самарской области доля отечественных машин на вторичном рынке по итогам прошлого года составила 44,7%.

На втором месте по доле перепродаж машин отечественных компаний оказалась Ульяновская область — 45,7%. Тройку лидеров в региональном рейтинге замыкает Ставропольский край с результатом 46,3%.

Однако в России есть регионы, где на первом месте по перепродажам вышли авто иностранных марок. К таким регионам относятся: Алтайский край, Красноярский край, а также Иркутская, Новосибирская и Омская области. По итогам 2020 году на вторичном рынке здесь лидировали японские автомобили.

Напомним, в прошлом году наибольшее количество новых электрокаров было продано в Москве — около 240 экземпляров.

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