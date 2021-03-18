Сеул, , 12:47 — REGNUM Представители министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи и министерства культуры и молодежи ОАЭ объявили программу онлайн-мероприятий по случаю 40-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, с 31 марта по 2 апреля пройдёт культурный фестиваль, который будет включать в себя «Фестиваль K-контента» (K-content Festival) и фестиваль южнокорейской музыки (K-POP Festival)

В рамках мероприятий пройдут консультации с участием представителей южнокорейских разработчиков компьютерных игр, VR/AR-контента, комиксов, а также потенциальных покупателей из ОАЭ и местных представителей отрасли.

Отметим, что Объединённые арабские Эмираты являются вторым крупнейшим рынком на Ближнем Востоке. Его масштабы составляют $8,6 млрд. В связи с этим, в министерстве культуры Южной Кореи ожидают, что ОАЭ станут базой для распространения новой «корейской волны» на Ближнем Востоке.

Между тем, в ходе фестиваля также будут демонстрироваться видеоролики арабских авторов о южнокорейской косметике, еде и продукции, связанной с K-РОР.

Отметим, что музыкальный концерт с участием таких групп, как NCT, Mamamoo, ASTRO, B.I.G, а также певицы из ОАЭ Фатимы Хашми, состоится 2 апреля.

Помимо этого, 14 июня состоится совместное мероприятие для начинающих художников из обеих стран.

Напомним, что в январе 2020 года представители Южной Кореи и ОАЭ подписали соглашение о проведении года культуры, однако из-за распространения коронавирусной инфекции «Год культурного обмена» продлён на 2021 год.