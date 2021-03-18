Липецк, 18 марта 2021, 12:19 — REGNUM В Липецке расходы на школьное питание за десять месяцев 2020 года составили 280 млн рублей, из них 215 млн рублей — бюджетные средства, 65 млн — родительская плата. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского совета депутатов.
Счётная палата Липецка провела аудит питания в образовательных учреждениях. На момент проверки организацией питания занимались ООО «Смоленская кулинарная компания», ООО «Липецкая оптовая база», ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент», ООО «Топаз». Восемь школ организовывали питание самостоятельно по примерному двухнедельному меню.
Проверка показала, что в школах, где еду готовят самостоятельно, количество продуктов и выход готовых блюд больше, чем в школах, закупающих услугу у оператора питания. При выборочной проверке энергетической ценности блюд аудиторы установили, что данные, указанные в меню, не соответствуют установленным стандартам. Специалисты проанализировали блюда двухнедельного меню, и выяснили, что выход блюд по школам значительно ниже рекомендуемых по СанПиН.
По словам председателя городского департамента образования Светланы Бедровой, с начала нового учебного года почти на 1,5 тысячи увеличилось количество желающих получать горячие обеды.
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