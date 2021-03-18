Москва, , 12:19 — REGNUM В принципе, у государства и так имеется механизм получения личных данных абонентов через правоохранительные органы: по запросу следствия или суда оператор должен предоставить любые данные, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист юридической компании «Мадрок» Гаджиев Гаджи.

«Инициатива же Минцифры РФ скорее лишь направлена на упрощение процедуры получения данных и избегания бюрократической волокиты.

Другое дело, что нельзя допускать, чтобы такие данные могли быть получены Роскомнадзором просто по собственной инициативе без каких-либо оснований, так как это может стать причиной злоупотребления.

Логичнее было бы упростить процедуру получения таких данных для правоохранительных органов, чем наделять подобными полномочиями непрофильное ведомство. Исходя из логики самой инициативы, Роскомнадзор будет иметь право получать данные, не объясняя причину такого запроса к оператору. Правоохранительные же органы обязаны сослаться на существующие материалы проверки либо уголовного дела.

По большому счету, лицевой счет абонента — такое же имущественное право, как и владение автомобилем. Ведь доступ к базе ГИБДД у государства есть. В чем проблема иметь такой же доступ или такую же базу данных абонентов операторов сотовой связи?

Главный вопрос, с которым нужно разобраться, — какие негативные последствия появятся для абонентов и обычных граждан?

Сама причина для такой инициативы звучит странно: борьба с «серыми» сим-картами, обнажение личных данных абонента вряд ли поможет — «серые» сим-карты открываются зачастую либо на такие же «серые» юридические лица, либо и вовсе на несуществующих людей.

Скорее всего, государству попросту необходим реальный контроль над своими гражданами. Хотя в правовом государстве такой контроль должен быть исключен.

Отсюда напрашивается вывод: борьбе с мошенниками получение личных данных абонентов поможет вряд ли, а контроль над гражданами возрастет. А с контролем возрастет и влияние», — высказал своё мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию об абонентах, а также совершенных ими звонках и отправленных сообщениях, планирует получать от операторов сотовой связи Роскомнадзор.

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