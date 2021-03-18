Прибайкальский район, Бурятия, , 12:15 — REGNUM На заседании Прибайкальского районного суда в Бурятии предприниматель Галуст Пилосян вновь подтвердил, что именно он находился за рулём автомобиля в момент наезда на 17-летнюю девушку. Следствие обвиняет в аварии экс-зампреда регионального парламента Баира Жамбалова.

По словам предпринимателя, при возвращении с подлёдной рыбалка внедорожник политика Toyota Land Cruiser Prado застрял. Вытолкав машину, за руль сел Пилосян, тогда как Жамбалов поехал на машине приятеля.

«Уже темно было, но впереди меня машин не было. Сзади были. Резко удар. Я даже не успел остановиться. Даже не успел оглянуться. Сразу остановился. Дальше я вышел из машины, стресс был», — передаёт его слова «МК в Бурятии».

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 5 января 2020 года. Возле села Батурино внедорожник, фактически принадлежавший Баиру Жамбалову насмерть сбил 17-летнюю девушку. Вину на себя попытался взять его знакомый Галуст Пилосян, заявивший, что за рулём был он.

Однако в следствии по итогам кропотливой работы установили причастность к смертельному ДТП. В апреле 2020 года Жамбалов был задержан, ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем гибель человека, и оставлении его в опасности. Он был снят с поста руководителя бурятского отделения «Единой России» и должности зампреда Народного хурала.

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