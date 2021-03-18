Саранск, , 12:14 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1938 года рождения был госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — инфаркт головного мозга, двусторонняя пневмония. Течение заболевания усугубляли гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца.

Мужчина 1959 года рождения попал в больницу с аналогичным диагнозом, который осложнялся двусторонней тотальной вирусной пневмонией. Также мужчина страдал сахарным диабетом и гипертонией.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 186 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в регионе выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 39 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 571 случая.

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