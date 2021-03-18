Москва, , 12:13 — REGNUM Президент США Джо Байден прошел очень серьезную экономическую школу, и он имеет в виду именно то, что говорит. Об этом 18 марта, как передает корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявил экономический обозреватель Грег Вайнер.

«Байден куда более прагматичен и циничен и куда менее романтичен как президент США по сравнению с Трампом. Он прошел очень серьезную политическую школу. И то, что он говорит, он это и имеет в виду. Псаки заявила, что общение с РФ у Байдена будет более прямолинейным. И я думаю, что теперь будет еще один пакет санкций, которые будут давить на экономику России», — сказал Вайнер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Эдуард Лозанский назвал грандиозной ошибкой высказывания Байдена о Путине.

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