Красноярск, , 12:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 131 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 18 марта в оперативном штабе региона.

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За всё время в крае выявлено 65 144 носителя коронавируса. Выздоровели 60 302 человека, в том числе 119 — за последние сутки.

В Красноярском крае с начала пандемии проведено 2 474 468 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в регионе было подтверждено 132 случая заражения коронавирусом, выздоровели 120 человек.

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