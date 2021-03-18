Новосибирск, , 12:11 — REGNUM Новосибирская область официально получила от Федерации хоккея России согласие на использование эмблемы первенства мира по хоккею среди юниоров 2023 года в информационных целях. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Логотип МЧМ-23 Правительство Новосибирской области

Уточняется, что на эмблеме изображён медведь с клюшкой на фоне флага России.

«Выбор флага в качестве фона сделан неслучайно — флаг является узнаваемым символом, который помогает зрителю моментально определить место проведения турнира», — говорится в сообщении ФХР.

Напомним, Молодёжный чемпионат мира 2023 года по хоккею с шайбой пройдёт в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.