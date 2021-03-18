Москва, , 12:09 — REGNUM Российский борец Хетик Цаболов будет выступать за сборную Сербии. Об этом 18 марта сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

Цаболов выступает вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Отмечается, что переговоры по нему велись почти два года, а сейчас он получил паспорт гражданина Сербии.

29-летний Цаболов является чемпионом мира 2014 года в весе до 70 кг, а также серебряным призёром чемпионата мира 2017 года в весе до 74 кг.

Также он является двукратным чемпионом России, трижды завоёвывал серебро российского чемпионата.