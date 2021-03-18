Москва, , 12:08 — REGNUM То, что президент США Джо Байден сказал о президенте РФ Владимире Путине, это неслыханное событие в истории международной дипломатии. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 марта на пресс-конференции заявил президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«То, что произошло вчера во время интервью Байдена, тот, возможно, поддался на провокацию и назвал Путина убийцей, — сказал Лозанский. — Это неслыханное [событие] в международной дипломатии. Да, Рейган в свое время говорил об империи зла, но никогда не опускался до личных оскорблений, например в адрес Брежнева. Так сильно американская дипломатия не опускалась. Как теперь может идти речь, например, по иранскому вопросу, где Россия играет очень важную роль? Непонятно, как Путин сможет сидеть за одним столом с человеком, который назвал его бездушным убийцей. В общем, Байден, кажется, перешел красную черту. Это грандиозная ошибка».

Кроме того, он отметил, что уже звучат мнения экспертов о том, что мир скатывается к ядерной катастрофе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Грег Вайнер заявил, что санкции, которые вводятся против России, наносят ей гораздо больший ущерб, нежели те, что вводились против СССР, так как РФ стала частью мировой экономики.

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