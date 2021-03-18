Ереван, 18 марта 2021, 12:08 — REGNUM Посол Казахстана в Ереване Болат Иманбаев вручил верительные грамоты президенту Армении Армену Саркисяну, сообщили 18 марта в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства.
По итогам церемонии вручения грамот собеседники обсудили состояние и перспективы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Стороны выразили удовлетворение ростом взаимного товарооборота, несмотря на пандемию коронавируса. В частности, по итогам 2020 года объем взаимной торговли увеличился вдвое.
Кроме того, стороны обсудили проведение заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Саркисян, в свою очередь, высоко оценил достижения Казахстана.