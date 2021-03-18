Джакарта, , 12:08 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо хочет, чтобы обучение в школах возобновилось в июле 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Очное обучение будет проводиться только в школах, определенных правительством.

«Мы надеемся, что сможем снизить уровень заражения коронавирусом в нашей стране», — отметил глава государства.

Министр образования и культуры Индонезии обеспокоен тем, что ученики будут терять знания и останавливаться на достигнутом из-за того, что они слишком долго не могут вернуться к очным занятиям в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства, в Индонезии первую дозу вакцины от коронавируса получили 4 705 248 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии прививку от коронавируса сделали 4,7 млн человек