Саратов, , 12:21 — REGNUM В Саратовской области за минувший день умерли семь пациентов с коронавирусом. Таким образом, от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались, по информации на 18 марта, 742 человека. Об этом сообщает облминздрав.

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Причиной гибели семерых человек — четырех женщин и троих мужчин в возрасте от 60 лет до 91 года явилась новая коронавирусная инфекция, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 18 марта, составляет 52 704 человека, за сутки выявлено 168 новых случаев заражения. Накануне заболели 166 жителей. Выздоровели с начала пандемии 47 482 пациента, или 90,1%, за сутки — 165 человек.

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