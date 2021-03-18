Москва, , 12:07 — REGNUM В Госдуме видят перспективы в установлении муниципальной и региональной собственности на лес, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

«Сегодня муниципалитеты, находясь в ресурсных базах, не имеют полномочий использовать лесные угодья для своего развития, а главное — в интересах граждан, проживающих на этих территориях», — привел аргумент вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»).

Граждане должны понимать, что это их ресурс, он должен сохраняться для будущих поколений, использоваться максимально эффективно, подчеркнул парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили создать министерство лесной промышленности