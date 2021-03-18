Вашингтон, , 12:07 — REGNUM В Соединённых Штатах продолжают следовать традиции подсвечивать и окрашивать в зелёный цвет здания и достопримечательности в честь Дня святого Патрика — небесного покровителя Ирландии. Так, 17 марта зелёная подсветка появилась на здании Белого дома в Вашингтоне.

Кроме того, ярко-зелёной стала и вода в двух фонтанах на лужайках перед администрацией США.

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1372219430181175296

Также зелёным стал фонтан перед зданием. Видеоролик размещён на странице Белого дома в Twitter.

Как напоминает издание Insider, красить воду в фонтанах перед зданием Белого дома ко Дню Святого Патрика начал президент Барак Обама в 2012 году. Следующий президент Дональд Трамп продолжил эту практику во время своего пребывания на посту главы государства. Нынешний американский лидер Джозеф Байден также поддерживает эту традицию.

Издание отмечает, что в этом году День Святого Патрика имеет особое значение, поскольку президент Джозеф Байден является первым президентом со времён Джона Кеннеди, который имеет ирландские корни.

Напомним, День святого Патрика является главным национальным праздником в Ирландии и отмечается 17 марта. С именем святого Патрика связывают появление христианства в Ирландии. Десятая часть жителей США имеет ирландские корни, поэтому в Соединённых Штатах этот день празднуют особенно широко.