Москва, , 12:19 — REGNUM Российское правительство намерено на 22% сократить объём поддержки «зелёной» энергетики. Вместо 400 млрд рублей на поддержку ВИЭ-энергетики в 2025—2035 годах направят только 313 млрд, пишет 18 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Решение об этом принято на совещании 11 марта на уровне вице-премьеров Александра Новака и Юрия Борисова. Объём инвестиций в строительство ветряных электростанций (ВЭС) ограничат 177 млрд рублей, солнечных электростанций (СЭС) — 106 млрд рублей.

На поддержку мини-ГЭС мощностью до 50 МВт по-прежнему предусмотрено выделение 30 млрд рублей. Проектам СЭС из первой программы поддержки с вводом в 2023 и 2024 годах оставят прежнее финансирование — 37 млрд рублей.

Предполагается, что около 6 ГВт построят по итогам первой программы поддержки ВИЭ, рассчитанной на 2014−2024 годы. В 2019 году было решено направить 400 млрд рублей в рамках второй программы на 2025−2035 годы. В этом случае ожидалось строительство более 6 ГВт.

Аналитики полагают, что в результате объем строительства уменьшится в лучшем случае до 5 ГВт. Инвесторы опасаются частичного закрытия профильных производств и монополизации рынка. Сокращение поддержки связано с удержанием роста цен на электроэнергию в пределах инфляции.