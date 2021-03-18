Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 12:17 — REGNUM Ленинградская область в 2021 году станет пилотный регионом, где будет создана экологическая милиция, заявил губернатор региона Александр Дрозденко на заседании экосовета Ленобласти 18 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новый надзорный орган будет государственным учреждением, который станет заниматься эконадзором и экоконтролем по соблюдению областного закона об обороте отходов, бороться с нелегальным оборотом отходов и созданием несанкционированных свалок, способствовать ликвидации несанкционированных свалок. Также экомилиция будет осуществлять оперативный контроль за перевозчиками мусора.

«Мы готовы пойти на серьезные издержки по комплектации личного состава, закупки техники и оборудования, — уточнил Дрозденко. — Наверное, мы будем заниматься становлением экомилиции в течение всего года».

Также региональные власти намерены привлекать к работе экомилиции экологических активистов.

Напомним, в Ленинградской области ведется системная работа надзорных органов по ликвидации и предотвращению появления несанкционированных свалок.

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