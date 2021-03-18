Киев, 18 марта 2021, 12:10 — REGNUM Российскому рэп-исполнителю Василию Вакуленко, известному под псевдонимом «Баста», могут запретить въезд на территорию Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.
Парламентарий рассказал, что направил запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой рассмотреть возможность такого запрета.
Гончаренко отметил, что в 2018 году артиста внести в список лиц, угрожающих «национальной безопасности» Украины. Кроме того, Басте запрещали въезд на Украину из-за «незаконного» посещения Крыма в 2015 года, однако срок действия запрета уже истёк.
Как сообщало ИА REGNUM, СБУ ведёт расследование против 59 российских артистов, которые «незаконно посещали Крым». Поводом для расследования стал донос, составленный Израильской ассоциацией актёров «Маген».
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала этот факт и «наказывает» тех, кто въезжает на полуостров не через украинские пограничные пункты.
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