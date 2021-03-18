Киев, , 12:10 — REGNUM Российскому рэп-исполнителю Василию Вакуленко, известному под псевдонимом «Баста», могут запретить въезд на территорию Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что направил запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой рассмотреть возможность такого запрета.

«Направил в СБУ депутатский запрос касательно приезда на Украине российского рэпера Басты (Василий Вакуленко), у которого в июне этого года запланированы два концерта в Киеве», — сказано в сообщении.

Гончаренко отметил, что в 2018 году артиста внести в список лиц, угрожающих «национальной безопасности» Украины. Кроме того, Басте запрещали въезд на Украину из-за «незаконного» посещения Крыма в 2015 года, однако срок действия запрета уже истёк.

«Прошу СБУ изложить официальную позицию касательно возможности введения нового запрета на въезд на Украину», — подытожил Гончаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, СБУ ведёт расследование против 59 российских артистов, которые «незаконно посещали Крым». Поводом для расследования стал донос, составленный Израильской ассоциацией актёров «Маген».

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала этот факт и «наказывает» тех, кто въезжает на полуостров не через украинские пограничные пункты.

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