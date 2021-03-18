Ульяновск, , 13:03 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 почти сравнялось с количеством вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 99 и 102. Также зафиксированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 18 марта, всего в Ульяновской области официально подтверждено 49 519 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 102.

Вылечились 46 110 пациентов, из них за последние сутки — 99 человек. В настоящее время доля выздоровевших составляет 93,12%. В больницах продолжают лечение 2495 пациентов, у которых официально подтверждён COVID-19.

Также в Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Всего в регионе скончались 914 пациентов с коронавирусом.

Ранее в министерстве здравоохранения Ульяновской области, что в регионе планируется расширить возможности Центра телемедицины — в частности, организовать консультации для пациентов и медработников с узкими специалистами.