Село Пономарёвка, Оренбургская область, , 12:04 — REGNUM В Оренбургской области по факту хищения более 2 млн рублей при проведении ремонтных работ на водопроводе в селе Пономарёвка возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в качестве подозреваемого по делу проходит гендиректор ООО «Партнер». Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

Следствие считает, что коммерсант изготовил подложные документы о количестве и объеме фактически выполненных работ, в результате чего похитил денежные средства администрации Пономарёвского сельсовета в сумме свыше 2 млн 350 тысяч рублей.

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