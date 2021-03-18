Брянск, , 12:25 — REGNUM В Рязанской области 18 марта подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровел 51 пациент, зарегистрированы три летальных исхода.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

С начала пандемии в Рязанской области выявлен 25 581 носитель инфекции. Показатель заболеваемости составляет 2288,48 на 100 тысяч населения. В лечебных учреждениях находятся 265 пациентов с COVID-19. Выздоровели 23 663 человека.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки от осложнений при коронавирусе подтверждена смерть трёх пациентов. Всего скончались 335 человек.