Шарья, Костромская область, , 12:10 — REGNUM В Костромской области учредителя организации, занимающейся производством мясной продукции в Шарье, подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает Управление МВД по региону.

Село © Наталья Диева

За помощью к правоохранителям обратился областной департамент агропромышленного комплекса. По данным следствия, в ноябре 2019 года 65-летняя предпринимательница обратилась в департамент с просьбой возместить ей часть средств на покупку дорогостоящего оборудования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Просьба женщины была удовлетворена — государство выделило ей субсидию в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что документы на покупку оборудования были поддельными.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Это не первый случай в регионе, когда сельхозпроизводители обманывают департамент АПК ради субсидий. Летом 2020 года ИА REGNUM писало о двух таких случаях. Так, в 2017 году бизнесмен из Островского района получил 3 миллиона рублей на покупку коров и строительство ферм, но потратил деньги на погашение долгов своей семьи. В Нерехтском районе глава фермерского хозяйства предоставил чиновникам фиктивные документы, чтобы получить 3 миллиона рублей от государства. Против обоих жителей региона были возбуждены уголовные дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромских фермеров подозревают в присвоении государственных средств