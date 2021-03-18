Москва, 29 февраля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Россияне смогут размещать сбережения в банках на срок более трёх лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Известия/Александр Казаков

«Считаю необходимым запустить новый инструмент — сберегательный сертификат», — заявил президент.

Как уточнил президент, можно будет размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход. Вложения, как заявил Путин, будут застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей.

Путин в послании также подчеркнул, что у россиян должна быть возможность надежно инвестировать в проекты и получать с этого доход. Для этого долгосрочные инвестиционные счета застрахуют на суммы до 1,4 млн рублей.

При этом глава государства отметил, что все меры господдержки инвестиций должны быть увязаны с повышением зарплат сотрудников, улучшением условий труда для работников.

Говоря о банках, Путин отметил, что бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не выводить средства за границу.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в стране запустят новую программу долгосрочных сбережений граждан. Долгосрочные сбережения будут формироваться россиянами из собственных средств и из ранее накопленных пенсий или вноситься на счёт. Сбережения застрахуют, как и банковские вклады, но на сумму в два раза больше — 2,8 млн рублей. При этом через 15 лет после участия в программе или по достижении пенсионного возраста россияне получат право на периодические выплаты либо на срок не менее десяти лет, либо пожизненно. Забрать деньги можно будет и досрочно.

Глава государства также отмечал, что финансовая система, в основе которой преобладание доллара и евро, дискредитирована, как и ведение расчётов исключительно через западные банки и систему SWIFT.