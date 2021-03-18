Самара, , 12:11 — REGNUM Сход четырех вагонов на станции в Самарской области произошел из-за некачественного ремонта колесной пары одного из вагонов. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

«Проверка показала, что произошедшее явилось последствием некачественного среднего ремонта колесной пары одного из сошедших с рельс вагонов, который ранее проводился работниками вагонного ремонтного депо Ленинск — Кузнецкий АО «ВРК-1» Западно-Сибирской железной дороги», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры не выявили каких-либо нарушений при обслуживании участка пути, на котором произошла авария.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 8 марта на станции Правая Волга в Самарской области сошли с рельсов четыре вагона, груженные углем. Жертв удалось избежать, при этом был поврежден участок железнодорожного пути и сами вагоны, которые сошли с рельсов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области проводится проверка из-за схода с рельсов вагонов