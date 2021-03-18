Самара, 18 марта 2021, 12:11 — REGNUM Сход четырех вагонов на станции в Самарской области произошел из-за некачественного ремонта колесной пары одного из вагонов. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что сотрудники прокуратуры не выявили каких-либо нарушений при обслуживании участка пути, на котором произошла авария.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 8 марта на станции Правая Волга в Самарской области сошли с рельсов четыре вагона, груженные углем. Жертв удалось избежать, при этом был поврежден участок железнодорожного пути и сами вагоны, которые сошли с рельсов.
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