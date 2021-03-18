Москва, 18 марта, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В дежурных частях полиции не имеют права отказывать гражданину в приеме заявления о том или ином происшествии. Об этом 18 марта в Москве заявила заместитель начальника отдела организационно-методического обеспечения деятельности дежурных частей территориальных органов МВД России Наталья Ковалева на заседании общественного совета при МВД, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам представителя полиции, в МВД нет проблем по взаимодействию с другими ведомствами. Поэтому даже если обстоятельства, изложенные в заявлении, не входят в компетенцию полиции, её сотрудники могут перенаправить в профильный орган.

Во время дискуссии председатель общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена поинтересовался, что должен сделать сотрудник полиции, если к нему придет гражданин, который попросит принять от него заявление о том, что в его доме дымит и неисправно работает проводка.

«Дежурный должен предложить написать гражданину заявление, принять его, выдать талон. По возможности сразу он уведомляет, допустим, Мосэнергосбыт, что случилось такое происшествие по такому адресу, и переадресует это обращение в соответствующую организацию. Если организация не может выехать, он направляет туда наряд, чтобы обеспечить охрану и чтобы никто не пострадал», — ответила Ковалева.