Москва, , 12:04 — REGNUM Мутация вируса в организме человеческой популяции является естественным процессом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Этот вирус пришел, и приспосабливается к человеку, к организму каждого человека и популяции в целом. То есть, этот баланс, который должен состояться, он сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует», — сказала Попова.

По её словам, большинство мутаций, выявленных в мире на сегодняшний день, «не имеют большого значения для свойств вируса — они важны для нас».

При этом Попова подчеркнула, что выявленные мутации ещё предстоит исследовать, и однозначного ответа на вопрос об их влиянии на эпидемиологический процесс пока нет.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что специалисты с большой настороженностью относятся к британскому, южноафриканскому и бразильскому штаммам коронавируса: «Потенциально мы считаем, что они могут иметь особое влияние на эпидпроцесс. Распространяться быстрее или, может быть, иметь какие-то другие особенности».