Москва, , 12:03 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») предложил подумать над созданием отдельного федерального министерства по управлению лесопромышленным комплексом, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Лес sovraskin

«Мы действительно лесная держава номер один-два по разным показателям, но, наверное, достойны были бы иметь и федеральное министерство, управляя всем лесопромышленным комплексом, как по сути вот сейчас сделано в министерстве сельского хозяйства, когда цепочка полностью прослеживается от поля до магазина», — сказал Гордеев.

По его мнению, на федеральном уровне в настоящее время орган государственного управления лесопромышленным комплексом действует недостаточно полноценно, а лесные ресурсы в России используются малоэффективно.

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