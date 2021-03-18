В Госдуме предложили создать министерство лесной промышленности
Москва, 18 марта, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») предложил подумать над созданием отдельного федерального министерства по управлению лесопромышленным комплексом, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.
«Мы действительно лесная держава номер один-два по разным показателям, но, наверное, достойны были бы иметь и федеральное министерство, управляя всем лесопромышленным комплексом, как по сути вот сейчас сделано в министерстве сельского хозяйства, когда цепочка полностью прослеживается от поля до магазина», — сказал Гордеев.
По его мнению, на федеральном уровне в настоящее время орган государственного управления лесопромышленным комплексом действует недостаточно полноценно, а лесные ресурсы в России используются малоэффективно.